У Ренаты Мухи есть стихотворения-"недоговорки".К какому из них название"недоговор??а" подходит меньше,чем к остальным? А)Один Верблюд, кипя от злобы, Вчера ушёл в пустыню,чтобы Б)Как-то раз у Короля Не хватило денег для В...
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У Ренаты Мухи есть стихотворения-"недоговорки".К какому из них название"недоговор??а" подходит меньше,чем к остальным? А)Один Верблюд, кипя от злобы, Вчера ушёл в пустыню,чтобы Б)Как-то раз у Короля Не хватило денег для В)Как-то раз в одной стране Все решили больше не Г) Едет Окунь на Коне. Конь доволен,Окунь не Д)Ко всем этим стихотворениям название "недоговорка" подходит одинаково.
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Гость:
Я думаю что так Д) вроде бы так
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