У Шахжахана была а шт книга. Он другу отдал читать 3 книга. Сколько книг осталось в ??иблиотеке Шахжахана.
Математика
У Шахжахана была а шт книга. Он другу отдал читать 3 книга. Сколько книг осталось в ??иблиотеке Шахжахана.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
A - 3 так как это количество не известно а он ещё и отдал три книги
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