У Степана есть 11 больших учебников и 10 маленьких. На одну книжную полку помещается или 5больших учебников или 9маленьких, или 4 больших и 3 маленьких. Найди наименьшее количество книжных полок, которое нужно купить Степану, ч...
Математика
У Степана есть 11 больших учебников и 10 маленьких. На одну книжную полку помещается или 5больших учебников или 9маленьких, или 4 больших и 3 маленьких. Найди наименьшее количество книжных полок, которое нужно купить Степану, чтобы расставить на них все учебники. Если потребуется, вместо большого учебника можно поставить маленький, а большой вместо маленького поставить нельзя. А)3 Б)4 В)5 Г)6 Д)7
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нужно 3 полки ответ А т.к на 1 полки 5 больших, на 2) 4 больших и 3 маленьких а на 3) 7 м и 2 б Исходя из того что на 1 полку помещается 4б и 3 м мы можем сказать что 1б это 3 м Надеюсь помогла)
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