У Степана есть 11 больших учебников и 10 маленьких. На одну книжную полку помещается или 5больших учебников или 9маленьких, или 4 больших и 3 маленьких. Найди наименьшее количество книжных полок, которое нужно купить Степану, ч...

Гость: Гость:

Нужно 3 полки ответ А т.к на 1 полки 5 больших, на 2) 4 больших и 3 маленьких а на 3) 7 м и 2 б Исходя из того что на 1 полку помещается 4б и 3 м мы можем сказать что 1б это 3 м Надеюсь помогла)