Запишите смешанную дробь в виде неправильной дроби: а)1 целая \frac{3}{4} б)9 целых \frac{5}{7} в)12 целых \frac{2}{3}
Математика
Запишите смешанную дробь в виде неправильной дроби: а)1 целая \frac{3}{4} б)9 целых \frac{5}{7} в)12 целых \frac{2}{3}
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
A)=7/4 б)=68/7 в)=38/3 =============
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