Помогите пожалуйста.в треугольнике ABC угол A равен 50 градусов, угол B равен 60 градусам. Какой это треугольник?
Геометрия
Помогите пожалуйста.в треугольнике ABC угол A равен 50 градусов, угол B равен 60 градусам. Какой это треугольник?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Це буде рівнобедренний трикутник
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