Какие железы называют эндокринными смешанными
Биология
Какие железы называют эндокринными смешанными
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это железы , которые имеют выводные протоки и выделяют секреты как в полость тела, так и непосредственно в кровь. К ним относят половые железы, поджелудочная железа.
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