1. Разложить трехчлен 16+120k^5+225k^10 на множители С полным ответом(с решением) 2. Разложить трехчлен 169d^2+260d+100 на множители С полным ответом(с решением) 3. Разложить трехчлен 225-30b+b^2 на множители С полным отв...

Алгебра

1. Разложить трехчлен 16+120k^5+225k^10 на множители С полным ответом(с решением) 2. Разложить трехчлен 169d^2+260d+100 на множители С полным ответом(с решением) 3. Разложить трехчлен 225-30b+b^2 на множители С полным ответом(с решением) 4. Разложить трехчлен 16d^2+24dp + 9p^2 на множители С полным ответом(с решением) 5. Разложить трехчлен 1-24p + 144p^2 на множители С полным ответом(с решением)

Автор: Гость