Написать моё детство минисочинение
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Написать моё детство минисочинение
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Когда я была маленькой, я хотела побыстрей вырасти, я думала взрослым быть интереснее, но мне говори что лучше быть маленькой. Когда мне было 5 лет, я хотела стать певицей, я очень любила петь. Потом я захотела стать учителем, потом врачом. Я просто не могла выбрать, мне всё очень нравилось. Когда я пошла в школу, я хотела научится знаниям. Я получала отличные оценки, и пытаюсь получать их и сейчас. Детство - это лучшие времена, я никогда их не забуду.
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