Написать моё детство минисочинение

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Написать моё детство минисочинение
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
 Когда я была маленькой, я хотела побыстрей вырасти, я думала взрослым быть интереснее, но мне говори что лучше быть маленькой. Когда мне было 5 лет, я хотела стать певицей, я очень любила петь. Потом я захотела стать учителем, потом врачом. Я просто не могла выбрать, мне всё очень нравилось.   Когда я пошла в школу, я хотела научится знаниям. Я получала отличные оценки, и пытаюсь получать их и сейчас.  Детство - это лучшие времена, я никогда их не забуду.
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