Написать моё детство минисочинение

Гость: Гость:

Когда я была маленькой, я хотела побыстрей вырасти, я думала взрослым быть интереснее, но мне говори что лучше быть маленькой. Когда мне было 5 лет, я хотела стать певицей, я очень любила петь. Потом я захотела стать учителем, потом врачом. Я просто не могла выбрать, мне всё очень нравилось. Когда я пошла в школу, я хотела научится знаниям. Я получала отличные оценки, и пытаюсь получать их и сейчас. Детство - это лучшие времена, я никогда их не забуду.