Сочинение на тему"причины бедности и богатства"

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Сочинение на тему"причины бедности и богатства"
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Богатство это деньги а бедность это ничего
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