У светы и маши 10 фломастеров..у светы на 2 больше..сколько фломастеров у маши
Математика
У светы и маши 10 фломастеров..у светы на 2 больше..сколько фломастеров у маши
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У Маши 4 4 + =10 У Светы 4+2 6
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