Решите задачу уравнением В саду посадили 37 кустов ягод кустов крыжовника на 3 больше чем кустом смородины и в 2 раза меньше чем кустов малины сколько кустов ягод каждого вида посадили в саду и в отдельности

Математика

Решите задачу уравнением В саду посадили 37 кустов ягод кустов крыжовника на 3 больше чем кустом смородины и в 2 раза меньше чем кустов малины сколько кустов ягод каждого вида посадили в саду и в отдельности

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