Скадите пж вообще не понимаю

Физика
Скадите пж вообще не понимаю
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Переверни фотографию, ничего не понятно.
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