Сочинение на тему : "МОЯ БУДУЩАЯ ПРОФЕССИЯ МОРЯК " Помогите пожалуйста
Литература
Сочинение на тему : "МОЯ БУДУЩАЯ ПРОФЕССИЯ МОРЯК " Помогите пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Самый трудный выбор в жизни - выбор профессии . Для себя я уже решил - это будет профессия моряк . Мой .... был моряком и в детстве мне много всего интересного рассказывал . С самого детства я мечтал поплыть на корабле на другой конец света , а вернувшись , рассказать своим будущем детям о моих приключениях . Мне кажется из меня выйдет отличный моряк.
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