Перечислите основные права граждан рф в области пожарной безопастности

Гость: Гость:

граждане имеют право на:1. защиту их жизни, здоровья и имущества в случае пожара2. возмещение ущерба, причиненного пожаром, в порядке, установленном действующим законодательством3. участие в установлении причин пожара, нанесшего ущерб их здоровью и имуществу4. получение информации по вопросам пожарной безопасности, в том числе в установленном порядке от органов управления и подразделений пожарной охраны5. участие в обеспечении пожарной безопасности, в том числе в установленном порядке в деятельности добровольной пожарной охраны Система ГАРАНТ: http://base.garant.ru/10103955/5/#ixzz4Mz6qv4u5