Что значит выражение запах весны?

Окружающий мир
Что значит выражение запах весны?
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Автор: Гость
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Гость:
Когда после долгой зимы начинает все расцветать и пахнуть. 
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