Что значит выражение запах весны?
Окружающий мир
Что значит выражение запах весны?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Когда после долгой зимы начинает все расцветать и пахнуть.
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