Помогите написать сочинение на тему: Весёлое происшествие. максимум 10 предложений.Можно выдуманную историю.Главное что бы она была правдопадобная!!!!!!!!!! SOS SOS SOS SOS!!!!

Гость: Гость:

Однажды мы с братом славкой решили поиграть в прятки. во время игры я находил брата быстро,а он меня долго.и вот когда мы наигрались вдоволь и хотели заканчивать игру. в друг славка сказал:я спрачусь если ты меня не найдеш я выйграл. я согласился.славка спрятался.и я понял что мне долго придеться искать брат залез под кровать и засыпал себя игрушками.а под кроватью их хвотает!я пошел искать и везде обыскался а я под ту кровать посмотрел два раза.через минут 15 искал я папа,мама. мы заного обыскали квартиру и вдруг мы услышали хохот,он издавался из под кровати и мы нашли славу!это было так долго