Помогите найти значение выражения 0,34*99+0,34

Алгебра
Помогите найти значение выражения 0,34*99+0,34
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Автор: Гость
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Гость:
Получается 34^_^^_^^_^^_^^_^
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