Город Орёл-родина моей мамы. 2.Орёл-хищная птица. 3.Орлик-молодой конь.4.Чёрное море ??мывает берега разных стран.5.Чёрное поле зазеленеет весной.6.Белое море находится на севере.России.7.Белое платье у Кати. !1.Выделенные слов...

Русский язык

Город Орёл-родина моей мамы. 2.Орёл-хищная птица. 3.Орлик-молодой конь.4.Чёрное море ??мывает берега разных стран.5.Чёрное поле зазеленеет весной.6.Белое море находится на севере.России.7.Белое платье у Кати. !1.Выделенные слова раздели на две группы. Обоснуй свой выбор.2.Запиши каждую группу слов?

Автор: Гость