Город Орёл-родина моей мамы. 2.Орёл-хищная птица. 3.Орлик-молодой конь.4.Чёрное море ??мывает берега разных стран.5.Чёрное поле зазеленеет весной.6.Белое море находится на севере.России.7.Белое платье у Кати. !1.Выделенные слов...
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Город Орёл-родина моей мамы. 2.Орёл-хищная птица. 3.Орлик-молодой конь.4.Чёрное море ??мывает берега разных стран.5.Чёрное поле зазеленеет весной.6.Белое море находится на севере.России.7.Белое платье у Кати. !1.Выделенные слова раздели на две группы. Обоснуй свой выбор.2.Запиши каждую группу слов?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 группа: Город Орел - родина моей мамы. Орлик - молодой конь. Черное море омывает берега разных стран. Белое море находится на севере России. 2 группа: Орел - хищная птица. Черное поле зазеленеет весной. Белое платье у Кати.
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