Посчитай сколько встретилось главных орфограм и других орфограмм

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Посчитай сколько встретилось главных орфограм и других орфограмм
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Возвращаясь под вечер с поля, Потеряла серёжку Поля. Ту серёжку нашёл Серёжка. Прибежал, постучал в окошко: Отыскалась твоя серёжка! Вот так моет быть? Просто нет главных орфограмм, моет быть, где с именем?
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