Посчитай сколько встретилось главных орфограм и других орфограмм

Гость: Гость:

Возвращаясь под вечер с поля, Потеряла серёжку Поля. Ту серёжку нашёл Серёжка. Прибежал, постучал в окошко: Отыскалась твоя серёжка! Вот так моет быть? Просто нет главных орфограмм, моет быть, где с именем?