-закон распределения вероятностей дискретной случайной величины Х имеет вид: То??да вероятность р2 равна:
Математика
-закон распределения вероятностей дискретной случайной величины Х имеет вид: То??да вероятность р2 равна:
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
По условию нормировки p1 + 0,2 + 0, 5 = 1 p1 + 0,7 = 1 p1 = 0,3 MX = 1*0,3 + 2*0,2 + 5*0,5 = 3,2 DX = 1^2 *0,3 + 2^2*0,2 + 5^2*0,5 - (3,2)^2 = 3,36 σX = √ DX = √ (3, 36) ≈ 1,83
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