ПОМОГИТЕ!!!!Заранее спасибо.Чей труд над историей России продолжил Пушкин по просьбе государя?

Литература
ПОМОГИТЕ!!!!Заранее спасибо.Чей труд над историей России продолжил Пушкин по просьбе государя?
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Гость:
Вроде..пугачева..прости не уверена
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