Помогите написать эссе на тему : "Без разума нет радости земной".
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Помогите написать эссе на тему : "Без разума нет радости земной".
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нет радости земной потому что если б знаний не было то земля стала клочком мусора!
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