Как возник фразеологизм за тридевять земель?
Русский язык
Как возник фразеологизм за тридевять земель?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
За тридевять земель – очень далеко. Этот фразеологизм фольклорного происхождения. Слово тридевять представляет собой сложение двух числительных: три и девять. Оно восходит к тому времени, когда на Руси наряду с десятеричной системой исчисления существовала и девятеричная (в этой системе тридевять обозначало 27). Выражение за тридевять земель обычно для русских сказок в форме троекратного повтора: за тридевять земель, в тридевятом царстве, в тридесятом государстве. В сказках это выражение отдаляется от точного числительного и означает просто «очень далеко» . Это современное употребление и значение сложилось примерно на рубеже XVIII и XIX вв.
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