Помогите найти цену деления любого предмета

Физика
Помогите найти цену деления любого предмета
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Чтобы найти цену деления любого предмета, нужно: 1. выбрать два ближайших штриха, обозначенные числами; 2. из большего значения вычесть меньшее; 3. посчитать число штрихов между выбранными делениями; 4. полученную разность в пункте 2 разделить на число штрихов Пример: 1.1 см и 2 см 2. 2 см-1 см=1 см 3. 10 штрихов 4. 1 см:10=0,1 - цена деления шкалы линейки.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Сочинение на тему : "МОЯ БУДУЩАЯ ПРОФЕССИЯ МОРЯК " Помогите пожалуйста
Ответить
Русский язык
111 задание??????????
Ответить
Математика
Из двух пунктов, расстояние между которыми 210 км, вышли одновременно навстречу друг другу два электропоезда. Скорость одного из них на 5 км/ ч бол...
Ответить
Право
Перечислите основные права граждан рф в области пожарной безопастности
Ответить
Литература
Какие отношения были у Остапа и Андрия с родителям?
Ответить