Помогите найти цену деления любого предмета
Физика
Помогите найти цену деления любого предмета
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Чтобы найти цену деления любого предмета, нужно: 1. выбрать два ближайших штриха, обозначенные числами; 2. из большего значения вычесть меньшее; 3. посчитать число штрихов между выбранными делениями; 4. полученную разность в пункте 2 разделить на число штрихов Пример: 1.1 см и 2 см 2. 2 см-1 см=1 см 3. 10 штрихов 4. 1 см:10=0,1 - цена деления шкалы линейки.
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