Запиши словосочетания дописывая окончания прилагательных.выдели окончания в вопросе и прилогательных,укажи число,род.есть красный перец,нет красного перца,с красным перцем,о красном перце

Гость: Гость:

КраснЫЙ ( какОЙ ? ) перец ( м.р., ед.ч.), нет краснОГО ( какОГО? ) красного ( м.р., ед.ч.), с краснЫМ ( с каким ? ) ( м.р.. ед.ч.) перцем, о краснОМ ( о какОМ? ) ( м.р., ед.ч. ) перце.