У Винни -Пуха было M горшочков мёда.Пятачок подарил ему еще 24 горшочка,и они вмест?? съели n горшочков мёда.Сколько горшочков мёда осталось после этого у Вини -Пуха?Вычислите значение полученного выражения ,если m=56 n=12 с о...

Математика
У Винни -Пуха было M горшочков мёда.Пятачок подарил ему еще 24 горшочка,и они вмест?? съели n горшочков мёда.Сколько горшочков мёда осталось после этого у Вини -Пуха?Вычислите значение полученного выражения ,если m=56 n=12 с оформлением пж!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
M+24-n - осталось горшочков у Винни Пуха m = 56, n=12 56+24-12=68(г)-осталось у Винни Пуха
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