У Винни -Пуха было M горшочков мёда.Пятачок подарил ему еще 24 горшочка,и они вмест?? съели n горшочков мёда.Сколько горшочков мёда осталось после этого у Вини -Пуха?Вычислите значение полученного выражения ,если m=56 n=12 с о...

Математика

У Винни -Пуха было M горшочков мёда.Пятачок подарил ему еще 24 горшочка,и они вмест?? съели n горшочков мёда.Сколько горшочков мёда осталось после этого у Вини -Пуха?Вычислите значение полученного выражения ,если m=56 n=12 с оформлением пж!!!

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