У Винни -Пуха было M горшочков мёда.Пятачок подарил ему еще 24 горшочка,и они вмест?? съели n горшочков мёда.Сколько горшочков мёда осталось после этого у Вини -Пуха?Вычислите значение полученного выражения ,если m=56 n=12 с о...
Математика
У Винни -Пуха было M горшочков мёда.Пятачок подарил ему еще 24 горшочка,и они вмест?? съели n горшочков мёда.Сколько горшочков мёда осталось после этого у Вини -Пуха?Вычислите значение полученного выражения ,если m=56 n=12 с оформлением пж!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
M+24-n - осталось горшочков у Винни Пуха m = 56, n=12 56+24-12=68(г)-осталось у Винни Пуха
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Окружающий мир
Математика
Русский язык