У всех ли деревьев и кустарников одного вида, растущих
Биология
У всех ли деревьев и кустарников одного вида, растущих
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У дороги у деревьев начинается листопад раньше чем обычно потому что идет накопление вредных веществ и с этими признаками деревье незамедлительно в августе сбрасывает листья.У дороги поэтому и фауна не разнообразна)))из за цепи питания
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