У всех ли деревьев и кустарников одного вида, растущих

Гость: Гость:

У дороги у деревьев начинается листопад раньше чем обычно потому что идет накопление вредных веществ и с этими признаками деревье незамедлительно в августе сбрасывает листья.У дороги поэтому и фауна не разнообразна)))из за цепи питания