Реши каждую задачу разными способами. 1)В магазин привезли 5 мешков риса по 40 кг.,5 ??ешков пшена,по 35 кг. В первый день продали 120 кг риса и 140 кг пшена. Сколько кг крупы осталось продать? 2)Столовая за неделю израсхо...

Русский язык
Реши каждую задачу разными способами. 1)В магазин привезли 5 мешков риса по 40 кг.,5 ??ешков пшена,по 35 кг. В первый день продали 120 кг риса и 140 кг пшена. Сколько кг крупы осталось продать? 2)Столовая за неделю израсходовала по 70 л молока в день.А другую неделю по 80 л в день.Сколько л. Молока израсходовали за эти 2 недели если столовая работала 5 дней в неделю.6 дней? Нужно решение,пояснение действий и краткая запись.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)5*40=200 5*35=175 120+140=160 200+175=375 375-160=215 2)70*6=420 80*5=400 420+400=820
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