В коробке было 8 конфет в фольге и 12 конфет без обертки. Все они были разложены в ря??ы, по 4 конфеты в каждом. Сколько рядов конфет было в коробке? Помогите пожалуйста!

Математика

В коробке было 8 конфет в фольге и 12 конфет без обертки. Все они были разложены в ря??ы, по 4 конфеты в каждом. Сколько рядов конфет было в коробке? Помогите пожалуйста!

Автор: Гость