В коробке было 8 конфет в фольге и 12 конфет без обертки. Все они были разложены в ря??ы, по 4 конфеты в каждом. Сколько рядов конфет было в коробке? Помогите пожалуйста!
Математика
В коробке было 8 конфет в фольге и 12 конфет без обертки. Все они были разложены в ря??ы, по 4 конфеты в каждом. Сколько рядов конфет было в коробке? Помогите пожалуйста!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 12+8=20 (конфет) - всего 2) 20÷4=5 (рядов) - по 4 конфеты Ответ: 5 рядов
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Математика