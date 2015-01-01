Срочно нужно сочиние на социальную рекламу "Не дай ему исчезнуть" и на фотографии ??игр.

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Амурский тигр - крупный представитель семейства кошачьих. Это единственный тигр, который приспособился жить в снегах. Именуемый уссурийским или северным. Занесен амурский тигр как вымирающий вид. Согласно переписи 2015-го года, в мире обитают около 600 особей, 550 из которых на дальнем востоке России. Изображён на гербе и флаге Приморского края. Большая часть популяции распределена в специальных защищаемых зонах на юго-востоке России. По берегам рек Амур в Хабаровском крае и Уссури в Приморском. Наибольшая концентрация в предгорных областях Сихотэ-Алинь, Лизовского района. Около десятой части населяют отдельные области Маньчжурии (Китай). Необычная разновидность семейства кошачьих, которая приспособлена к выживанию в суровых условиях тайги. Благородя их густой шерсти слабо восприимчивой к холоду. Единственный тигр, который обладает 5-6-и сантиметровой жировой прослойкой на брюхе. Именно такая прослойка и обеспечивает тигру защиту от холода. Отличаются они более светлым окрасом, в сравнении с тиграми, обитающих в теплых условиях. В их окраске так же присутствуют оранжевые тона, а шерсть на брюхе белая. Для них характерна хорошая гибкость в сочетании с огромной физической мощью. Длина тела до кончика хвоста у взрослых самцов варьируется между 2,5 и 3,8 метра. Высота до 1,2 метра. Средний вес составляет 200 кг. Самки имеют более скромные габариты. Крупнейший в истории амурский тигр весил свыше 380 кг. Длина тела было до 4 метра. Туловище имело продолговатую форму, а голова - округлую. Ввиду особенностей среды обитания, уши очень короткие. Это делает их менее восприимчивыми к морозу. Ноги короткие, а хвост длинный.