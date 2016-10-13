Скласти оголошення про спортивні змагання
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Скласти оголошення про спортивні змагання
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Гость:
Увага! Сьогодні 13.10.2016 у спортивному залі проходять змагання між 6-А та 6-Б бажаючих запрошуємо до спортивного залу о 14:00 (дата клас и время образно)
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