Помогите изменить и сократить текст. Чацкий является главным героем пьесы «Горе от ума», который с самого своего появления в комедии принимает участие почти во всех сценах пьесы. Грибоедов всюду, где только возможно, противопо...

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Помогите изменить и сократить текст. Чацкий является главным героем пьесы «Горе от ума», который с самого своего появления в комедии принимает участие почти во всех сценах пьесы. Грибоедов всюду, где только возможно, противопоставляет своего героя прочим действующим персонажам. Чацкий по отношению к Софье имеет серьезные намерения. Его любовь к ней искренна и горяча. При первом же своем появлении он изливает ей свою душу, смело объясняясь ей в любви, уверяя Софью в том, что кроме нее весь мир кажется ему «прахом и суетой». В нем нет ни капельки фальши и двуличия. О силе его чувств можно судить по тому, как он тяжело переживает отказ Софьи. Доходит даже до того, что Чацкий обвиняет Софью в том, что она его «завлекла надеждой», хотя на самом деле никакой надежды она ему не подавала. Наоборот, Софья все время старалась уйти от него, как только начинала говорить с ним. В таком несправедливом обвинении виноват ослепленный горем здравый смысл героя. Именно из-за этого он так несправедлив и запальчив, потому что в своих действиях он полагается на сердце, а не на ум. Отсюда и те неловкие положения, в какие он частенько попадает. Но все сказанное не только не принижает образ главного героя, а наоборот, делает его еще человечнее и правдивее. От этого он становится еще ближе зрителю. Он лишен той схематичности, которым ранее наделяли никогда не делающего ошибок положительного героя. Что же касается образа Софьи, то и по сей день он продолжает быть объектом споров среди не только критиков, но и артистов и зрителей. Часть из них склоняется к мысли, что Софья представляет собой порождение фамусовского общества и этим все сказано. Но другие склонны считать Софью представителем лагеря Чацкого, но движущуюся в силу определенных причин прочь от него в сторону «староверов». Хотя Софья и умна, но живой ум ее лишен хоть какого-нибудь намека на идею и убеждение. Она слишком молода, не умудрена жизнью и неопытна. Поэтому ее мировоззрение уже испоганено воспитанием и средой. Как бы Чацкому ни было больно, но он вынужден признать, что обманулся в Софье. Перед глазами зрителя во всей своей наготе проходит личная драма главного героя. Переплетаясь с общественной драмой Чацкого, она еще более осложняет ее. Любовь и ум Чацкого выделили его из толпы, вознесли над ней. Но они принесли ему также горькое разочарование, а в итоге мы видим сильное ожесточение главного героя против всей дворянской столицы.

Автор: Гость