Напишите диалог 2 белок срочно!!!!!!!!!!!!!!!!
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Напишите диалог 2 белок срочно!!!!!!!!!!!!!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
-Белка: Привет,слушай у тебя не осталось орехов ? -2 Белка: Привет, прости, не осталось, а зачем тебе ? -Белка: Ну я хотел что нибудь приготовить. -2 Белка: Ты с ходи к моей бабушке, у неё должно было остаться несколько орехов. -Белка:Спасибо,пока. -2 Белка: Пожалуйста,пока.
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