4^x + 2^(x+1) - 80 lt; 0

Математика
4^x + 2^(x+1) - 80 lt; 0
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2^x=t, t>0   t^2+2t-80=0 D=4+320=324=18^2 t1=(-2+18)/2=8 t2=(-2-18)/2=-10 не подходит   2^x=8   x=3
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