Преодолевая водопад, высота которого 2,45 метра, рыба выпрыгивает из воды. найдите модуль минимальной скорости, с которой рыбе нужно выпрыгнуть, чтобы преодолеть данный водопад(сопротивление воздуха пренебречь). g=10м/с^2

Физика

Преодолевая водопад, высота которого 2,45 метра, рыба выпрыгивает из воды. найдите модуль минимальной скорости, с которой рыбе нужно выпрыгнуть, чтобы преодолеть данный водопад(сопротивление воздуха пренебречь). g=10м/с^2

Автор: Гость