Преодолевая водопад, высота которого 2,45 метра, рыба выпрыгивает из воды. найдите модуль минимальной скорости, с которой рыбе нужно выпрыгнуть, чтобы преодолеть данный водопад(сопротивление воздуха пренебречь). g=10м/с^2
Физика
Преодолевая водопад, высота которого 2,45 метра, рыба выпрыгивает из воды. найдите модуль минимальной скорости, с которой рыбе нужно выпрыгнуть, чтобы преодолеть данный водопад(сопротивление воздуха пренебречь). g=10м/с^2
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Найдем минимальную скорость через закон сохранения энергии : mV^2/2=mgh; v=√2gh=7 м/с Ответ: V= 7 м/с
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