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Упростите выражения:272-(125+у)
Математика
Упростите выражения:272-(125+у)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
272-(125+у) = 272-125-у = 147-у
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