Строение грибов (чем отличаются?)
Биология
Строение грибов (чем отличаются?)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Оболочки клеток большинства грибов содержат хитин - органическое вещество. Тело у гриба состоит из тонких белых нитей, образующих грибницу или мицелий.Грибы бывают многоклеточные и одноклеточные.
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