У західноєвропейських літературних колах 19 ст. великою популярністю користували??я твори а)Григорія Квітки б) Тараса Шевченка в) Пантелеймона Куліша г) Марії Вілінської д) Івана Котляревського

Українська мова

У західноєвропейських літературних колах 19 ст. великою популярністю користували??я твори а)Григорія Квітки б) Тараса Шевченка в) Пантелеймона Куліша г) Марії Вілінської д) Івана Котляревського

Автор: Гость