У західноєвропейських літературних колах 19 ст. великою популярністю користували??я твори а)Григорія Квітки б) Тараса Шевченка в) Пантелеймона Куліша г) Марії Вілінської д) Івана Котляревського
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У західноєвропейських літературних колах 19 ст. великою популярністю користували??я твори а)Григорія Квітки б) Тараса Шевченка в) Пантелеймона Куліша г) Марії Вілінської д) Івана Котляревського
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Здається Котляревського або Шевченка
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