1 МАСТЕР может выполнить задание за 4 часа,2 мастер выполнить задание за 5 часов.3 ма??тер за 1 час на 0,1 задания больше чем 2 мастер. Какая часть задания останется невыполненой , если мастера будут работать совместно 1 час? ...

Математика
1 МАСТЕР может выполнить задание за 4 часа,2 мастер выполнить задание за 5 часов.3 ма??тер за 1 час на 0,1 задания больше чем 2 мастер. Какая часть задания останется невыполненой , если мастера будут работать совместно 1 час? помогите пожалуйста плизззз зззз срочно мне надо
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 мастер выполнит 0.25 задания 2 мастер выполнит 0.20 задания 3 мастер выполнит 0.30 задания 0.25+0.20+0.30=0.75 1-0.75=0.25 невыполнено
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