1 МАСТЕР может выполнить задание за 4 часа,2 мастер выполнить задание за 5 часов.3 ма??тер за 1 час на 0,1 задания больше чем 2 мастер. Какая часть задания останется невыполненой , если мастера будут работать совместно 1 час? ...

Математика

1 МАСТЕР может выполнить задание за 4 часа,2 мастер выполнить задание за 5 часов.3 ма??тер за 1 час на 0,1 задания больше чем 2 мастер. Какая часть задания останется невыполненой , если мастера будут работать совместно 1 час? помогите пожалуйста плизззз зззз срочно мне надо

Автор: Гость