Перше число а, а друге у 24 рази більше. Знайди суму цих чисел.

Математика
Перше число а, а друге у 24 рази більше. Знайди суму цих чисел.
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Гость:
Надо составить уравнение,но зная ответ
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