Ведро свёклы весит 10 кг.А ведро огврцов весит на 2кг меньше,чем ведро свёклы.сколько весит ведрь огурцов?
Математика
Ведро свёклы весит 10 кг.А ведро огврцов весит на 2кг меньше,чем ведро свёклы.сколько весит ведрь огурцов?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
10-2=8кгОтвет: 8 кг весит ведро огурцов!
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