Помогите пожалуйста решить задачу по информатике! Объём видеопамяти составляет 125Кбайт .Графический дисплей работает в режиме 500*512 пикселей.Какое максимальное количество цветов может содержать палитра?

Информатика
Помогите пожалуйста решить задачу по информатике! Объём видеопамяти составляет 125Кбайт .Графический дисплей работает в режиме 500*512 пикселей.Какое максимальное количество цветов может содержать палитра?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
125 Кбайт = 125*1024 байт = 125*1024*8 бит Объем памяти для 1 пикселя:  125*1024*8/(500*512) = 4 бита Количество цветов = 2^4 = 16
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