Помогите пожалуйста решить задачу по информатике! Объём видеопамяти составляет 125Кбайт .Графический дисплей работает в режиме 500*512 пикселей.Какое максимальное количество цветов может содержать палитра?

Информатика

Помогите пожалуйста решить задачу по информатике! Объём видеопамяти составляет 125Кбайт .Графический дисплей работает в режиме 500*512 пикселей.Какое максимальное количество цветов может содержать палитра?

Автор: Гость