Песня по татарскому языку Кэдерен белеп Яшэ. куплет песни.
Музыка
Песня по татарскому языку Кэдерен белеп Яшэ. куплет песни.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
я к сожалению татарским не владею , песни такой не знаю. Но могу дать совет. Зайди в YouTube, Задай название песни или имя исполнителя . Включи ее, Послушай несколько раз и запиши
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