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Убрать лишнее слово l am like History
Английский язык
Убрать лишнее слово l am like History
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Гость:
Убрать надо am: I like History
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