Учащиеся 9 класса решили обменяться фотографиями. Сколько фотографий для этого потребуется,если в классе 24 учащихся?
Алгебра
Учащиеся 9 класса решили обменяться фотографиями. Сколько фотографий для этого потребуется,если в классе 24 учащихся?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нужно 23 * 24 равно 552
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