Учащиеся 9 класса решили обменяться фотографиями. Сколько фотографий для этого потребуется,если в классе 24 учащихся?

Алгебра

Учащиеся 9 класса решили обменяться фотографиями. Сколько фотографий для этого потребуется,если в классе 24 учащихся?

Автор: Гость