Просклонять по падежам на казахском языке слово сыйлык
Қазақ тiлi
Просклонять по падежам на казахском языке слово сыйлык
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Атау септік сыйлық Iлiк септік сыйлықнын Барыс септік сыйлықга Табыс септік сыйлықны Жатыс септік сыйлықда Шыгыс септік сыйлыктан Көмектес септік сыйлықпен
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