Просклонять по падежам на казахском языке слово сыйлык

Қазақ тiлi
Просклонять по падежам на казахском языке слово сыйлык
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Атау септік сыйлық Iлiк септік сыйлықнын Барыс септік сыйлықга Табыс септік сыйлықны Жатыс септік сыйлықда Шыгыс септік сыйлыктан Көмектес септік сыйлықпен
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
5х^2+25=0 4х^2-16=0 5х^2+8х-4=0
Ответить
Русский язык
Ветка, рябина, рынок, кустик, клён, дубок,дымок,ромашка,игра,рыбешка,клюква. Выпиш?? в алфавитном порядке только слова, называющие растения.
Ответить
Русский язык
10 слов с прилагательними
Ответить
Окружающий мир
Помогите заполнить таблицу!!!!!) номер 5
Ответить
Химия
Срочно!!! CaO---Ca(OH)2=CaCl2 CaO и CaCl взять нужно
Ответить