Найдите в тексте глаголы,укажите их время,выделите суффиксы(если они есть) и окончанич

Русский язык
Найдите в тексте глаголы,укажите их время,выделите суффиксы(если они есть) и окончанич
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Глаголы: Было(окончание -о) Были(окончание -и) Жили(окончание -и-) Сказывали(суффикс -ыва, окончание, -и)
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