Найдите в тексте глаголы,укажите их время,выделите суффиксы(если они есть) и окончанич
Русский язык
Найдите в тексте глаголы,укажите их время,выделите суффиксы(если они есть) и окончанич
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Глаголы: Было(окончание -о) Были(окончание -и) Жили(окончание -и-) Сказывали(суффикс -ыва, окончание, -и)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Обществознание
Математика
Расстояние между Землей и Луной равно 365400км за сколько времени движущееся с земли тело может достичь луны если его скорость равна 5км час,900км ...
Математика
Портной купил 200 белых и 150 черных пуговиц.он разложил их по 50 штук в коробки.сколько коробок понадобилось. составить условие