Составить беседу с родителями на свободную тему

Гость: Гость:

Бабушка и дедушка подойдут? .Ужин с дедушкой и бабушкой. -Бабушка, а почему сегодня ты приготовила такие вкусные блинчики? -Сегодня-первый день масленицы, и все пекут блины. -Валентина, а расскажи Коле, как ты первый раз приготовила блины. -Щас щас. Ну было всё так: Рано утром я просыпаюсь и начинаю готовить. Уже сделала блины и хотела сахарком посыпать. Но я была с просони и не внимательной была. И вместо сахара насыпала чёрный перец... А дедушка твой, когда проснулся, сразу весь блин с одного раза съел, и выражение лица у него было такое... Хех. -Да да, я помню, как я тогда построил свою физианомию. -Вау, а я и не знал. Ну ладно, меня Катя и Макс ждут, пока всем. -Пока, милок, пока.