Участок прямоугольной формы примыкает к дому длина которого 10 метров с 3 сторон участок обнесен изгородью длиной 130 метров Чему равна площадь этого участка

Математика

Участок прямоугольной формы примыкает к дому длина которого 10 метров с 3 сторон участок обнесен изгородью длиной 130 метров Чему равна площадь этого участка

Автор: Гость