Участок прямоугольной формы примыкает к дому длина которого 10 метров с 3 сторон участок обнесен изгородью длиной 130 метров Чему равна площадь этого участка
Математика
Участок прямоугольной формы примыкает к дому длина которого 10 метров с 3 сторон участок обнесен изгородью длиной 130 метров Чему равна площадь этого участка
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 130 -10 = 120м 2) 120/2 = 60м боковая сторона 3) 60х10 = 600м² - площадь участка Ответ: 600м²
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