Участок прямоугольной формы примыкает к дому длина которого 10 метров с 3 сторон участок обнесен изгородью длиной 130 метров Чему равна площадь этого участка

Математика
Участок прямоугольной формы примыкает к дому длина которого 10 метров с 3 сторон участок обнесен изгородью длиной 130 метров Чему равна площадь этого участка
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 130 -10 = 120м  2) 120/2 = 60м  боковая сторона  3)  60х10 = 600м² - площадь участка Ответ: 600м²  
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