Участок прямоугольной формы примыкает к дому, длина которого 10м. С трех сторон участок обнесен изгородью длиной 130м. Чему равна площадь этого участка.

Математика

Участок прямоугольной формы примыкает к дому, длина которого 10м. С трех сторон участок обнесен изгородью длиной 130м. Чему равна площадь этого участка.

Автор: Гость