Участок прямоугольной формы примыкает к дому, длина которого 10м. С трех сторон участок обнесен изгородью длиной 130м. Чему равна площадь этого участка.

Математика
Участок прямоугольной формы примыкает к дому, длина которого 10м. С трех сторон участок обнесен изгородью длиной 130м. Чему равна площадь этого участка.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)130-10=120м - длинна изгороди с двух сторон 2)120:2=60м - длинна одной стороны изгороди 3)10*60=600 м кв - площадь участка
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